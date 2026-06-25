Si schianta con il furgone contro un albero, grave un uomo: soccorso con l’elicottero

Violento incidente nella prima mattinata di oggi tra Roveredo in Piano e Fontanafredda, dove un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito con il furgone contro un albero.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, terminando la corsa contro una pianta ai margini della carreggiata. L’urto è stato molto violento e l’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco, chiamati a liberare il 68enne dalle lamiere del furgone. Le operazioni di estrazione si sono protratte per circa venti minuti e sono state condotte in stretto coordinamento con il personale sanitario.



Una volta estratto dal veicolo, l’uomo è stato stabilizzato sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito serie, in particolare per i traumi riportati alle gambe. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale, decollato dalla base di Campoformido. Il 68enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Rilievi dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Il furgone è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche tecniche e accertare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.