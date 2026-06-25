La band friulana Cindy vince ancora: aprirà il concerto di Vasco a Udine

La band friulana guidata dalla cantante Cindy Cattaruzza, conquista per il terzo anno consecutivo il contest nazionale “Zocca Paese della Musica” e si prepara a salire sul palco del Bluenergy Stadium di Udine per aprire il concerto di Vasco Live 2026, in programma lunedì 29 giugno.



Un risultato di grande rilievo per la formazione, che diventa così l’unica band italiana ad aver centrato per tre anni consecutivi la vittoria nel prestigioso concorso voluto da Vasco Rossi in collaborazione con il Comune di Zocca, paese natale del rocker.

Il contest voluto da Vasco Rossi

“Zocca Paese della Musica” è un concorso nazionale che negli anni si è ritagliato un ruolo importante nel panorama musicale emergente. A giudicare i partecipanti sono professionisti del settore discografico e musicale, con l’obiettivo di valorizzare nuovi progetti artistici e offrire ai vincitori una vetrina di grande prestigio: l’apertura di una data ufficiale del tour di Vasco Rossi.



Per Cindy si tratta di una conferma importante, arrivata dopo due esperienze già significative. La band aveva infatti aperto il concerto di Vasco allo Stadio San Siro di Milano nel 2024 e quello allo Stadio Dall’Ara di Bologna nel 2025. Ora il terzo successo consecutivo porterà il gruppo a esibirsi davanti al pubblico friulano, in una delle date più attese dell’estate musicale a Udine.

Sul palco i brani originali della band

Al Bluenergy Stadium la formazione proporrà i brani originali dell’album “Cindy & The Rock Hysteria” e del nuovo progetto “Cindy”. Tra questi anche “Girotondo”, primo singolo in italiano della band, disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, che ha contribuito alla vittoria dell’edizione 2026 del contest.



La band è composta da Cindy Cattaruzza alla voce, Fabrizio De Ros alla chitarra, Mattia Toso alla chitarra, Matteo Ramuscello alla batteria e Giulio Biasinutto al basso. Una formazione friulana che, dopo essersi fatta notare a livello nazionale, si prepara ora a vivere una nuova serata speciale proprio in Friuli Venezia Giulia.