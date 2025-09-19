Incidente scuolabus sulla strada che collega Treppo Grande a Buja.

Incidente tra uno scuolabus con una trentina di persone a bordo e un’auto nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto poco dopo le 8 lo scuolabus e l’auto si sono scontrati mentre percorrevano la strada che collega Buja a Treppo Grande.

Non si conoscono al momento le cause dello scontro, a seguito del quale lo scuolabus si è ribaltato. A bordo c’erano 23 bambini, oltre ad alcuno insegnanti e all’autista. I bambini sono riusciti ad uscire dal mezzo, alcuni di loro sono stati assistiti dal personale sanitario accorso. Sarebbero tre i bambini feriti in modo lieve, oltre all’autista dello scuolabus e a un insegnante. Ferito anche il conducente dell’auto. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.

