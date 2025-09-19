Risse in centro a Pordenone.

Serata movimentata quella di giovedì 18 settembre, con due risse in centro a Pordenone, nonostante il clima di festa per Pordenonelegge. Un ragazzo di origini senegalesi è rimasto ferito con un temperino in piazzale Ellero dei Mille, dopo aver tentato di dividere due litiganti. Riuscito a rifugiarsi sugli scalini del negozio Pontoni, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove gli sono state medicate ferite superficiali al capo, al collo e alla schiena.

La vicenda non si è fermata lì: pochi minuti dopo, in via Mazzini, le telecamere hanno ripreso un nuovo pestaggio, con quattro giovani che hanno aggredito un coetaneo usando sedie e bottiglie. La scena, testimoniata anche dai residenti, si è conclusa con la fuga degli aggressori all’arrivo della polizia, mentre la vittima, sanguinante ma cosciente, è stata portata in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Nonostante le ricerche, l’arma da taglio non è stata ritrovata. I titolari dei locali della zona hanno provveduto a ripulire le tracce della violenza, mentre le indagini proseguono per identificare i responsabili.