Tamponamento sulla A23: sei feriti e lunghe code

L’incidente nella mattinata di oggi sulla A23.

Giornata di disagi sulla A23, dove un tamponamento tra due auto ha provocato sei feriti e una coda di circa sette chilometri. L’incidente si è verificato poco prima delle 11 di domenica 10 agosto, in una delle giornate più critiche per il traffico estivo, tra i caselli di Udine Nord e Gemona del Friuli, in direzione Tarvisio, proprio di fronte all’area di servizio Ledra Est.

Le due auto coinvolte, entrambe con targa austriaca, viaggiavano verso nord quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono tamponate. A bordo delle vetture c’erano sei persone. Fortunatamente, tutti gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli incidentati.

I sanitari, inviati sul posto dalla Sores, hanno riscontrato contusioni e lievi traumi da cintura di sicurezza su tutte le persone coinvolte. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Udine per accertamenti, a bordo di diverse ambulanze.

Immediato l’intervento della Polizia Stradale per la gestione della viabilità, affiancata dal personale di Autostrade per l’Italia e dai Vigili del Fuoco di Udine, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e collaborato con le operazioni di soccorso. La situazione ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico: la concomitanza con una giornata di numerore partenze ha aggravato i rallentamenti, causando una lunga coda di circa sette chilometri lungo la direttrice verso il confine austriaco.