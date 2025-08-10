A Grado torna l’appuntamento con Ferragosto on the Beach.

Anche quest’anno GIT – Grado Impianti Turistici organizza Ferragosto on the Beach, un evento che animerà la spiaggia principale dell’Isola d’Oro nella serata di venerdì 15 agosto. L’iniziativa si svolgerà in quattro differenti location, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile in riva al mare o a bordo vasca, sotto le stelle del litorale gradese.

Per l’occasione, saranno proposte due diverse esperienze gastronomiche. Chi desidera una serata più elegante potrà scegliere il Ristorante Antiche Terme, dove dalle ore 20.45 verrà servita una cena to-share con menu degustazione a base di pesce. Chi invece preferisce un’atmosfera più informale potrà optare per la cena sulla sabbia del Bar Numero Uno, dalle ore 20:45 direttamente sulla spiaggia.

la musica e i fuochi d’artificio.

Inoltre, l’evento offrirà un’esperienza musicale a 360 gradi, con due DJ set esclusivi firmati Ricky Emme e Paolino Dida, che animeranno il Parco Acquatico e il Bar Numero Uno con una selezione di classici estivi e di successi internazionali del momento. Al Ristorante Antiche Terme, la musica live accompagnerà il pubblico con la performance dal vivo di Rebecca Pellizzari ed Enrico Pellizzari, in arte i “The PellizzariS”.

A conclusione della serata, a partire dalle ore 23.00, è previsto lo spettacolo pirotecnico, da guardare dalla piscina del Parco Acquatico, dove prenderà vita già dalle ore 19.00 un vero e proprio pool party, o dai lettini della Spiaggia Imperiale, dove è previsto un brindisi con spumante. L’accesso in spiaggia con la prenotazione del brindisi sotto l’ombrellone è previsto dalle ore 21.30.