Un camion è finito contro un muro di cinta in Via Caduti sul Lavoro a Trieste, nella tarda mattinata di oggi, 2 luglio 2026, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. L’incidente si è verificato intorno alle 12.10 e ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora in fase di accertamento, si è staccato dal carro attrezzi che lo stava trainando, terminando la sua corsa contro la struttura che separa la strada dal deposito di Trieste Trasporti.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Trieste, supportata dal funzionario di guardia. I Vigili del fuoco hanno verificato che non ci sono stati feriti. Dopo la rimozione del mezzo, è stata controllata la stabilità del muro e si è proceduto alla messa in sicurezza delle parti danneggiate con l’ausilio di un escavatore fatto arrivare dalla sede centrale. Le operazioni si sono concluse alle 14.30. Sul posto anche la Polizia Locale al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.