Auto piomba sui tavolini del locale: tragedia sfiorata a Udine

L’incidente nel pomeriggio a Udine.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente accaduto questo pomeriggio in via Martignacco a Udine.

Secondo la ricostruzione una fiat Panda, guidata da un 29enne, percorrendo via Martignacco in direzione della periferia ha tamponato il veicolo che lo precedeva, all’altezza di via Tolmezzo. Dopo lo scontro l’auto ha terminato la sua corsa contro i tavolini del panificio Carlet. Solo un grande spavento: fortunatamente in quel momento non c’era nessun avventore seduto all’esterno.

In seguito allo scontro la conducente dell’altra vettura, una donna di 57 anni alla guida di una Hyundai è stata trasportata all’ospedale di Udine.