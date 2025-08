Le tre coppe europee in mostra a Trieste.

Dopo il successo di Gorizia, la ‘Trophy Experience’ della UEFA Super Cup fa tappa a Trieste. Fino a domani, lunedì 4 agosto, all’ingresso principale del palazzo della Camera di commercio Venezia Giulia (piazza della Borsa 14), dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 i trofei della Champions League, dell’Europa League e quello che sarà alzato dal Paris Saint-Germain o dal Tottenham mercoledì 13 agosto allo stadio Friuli di Udine saranno a disposizione dei tifosi che potranno ammirarli e scattare foto.



Sin dalla mattinata di ieri, all’esterno del palazzo, si è formata una coda di fan che, oltre alle sagome con i calciatori delle due squadre protagoniste dove poter inserire la propria testa per farsi fotografare in tenuta da gioco, hanno inoltre potuto osservare alzando gli occhi un aereo sorvolare l’area del palazzo con uno striscione a ricordare l’appuntamento.

All’inaugurazione della tappa di Trieste sono intervenuti l’Assessore all’ambiente ed energia della regione Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro, l’assessore di politiche del patrimonio immobiliare e dello sport del comune di Trieste Elisa Lodi, il presidente del CONI regionale Andrea Marcon e la vicepresidente – nonché ex olimpionica nella scherma – Mara Navarria, presente anche a Gorizia nei giorni scorsi.

Assieme a loro, anche la sciatrice svedese Sara Hector (campionessa olimpica nel 2022 a Pechino nello slalom gigante), la tennistavolista paralimpica Giada Rossi e una rappresentanza delle squadre sportive di Trieste: Pallanuoto Trieste, Pallamano Trieste e Triestina Calcio.

Le prossime tappe.

La Trophy Experience poi raggiungerà l’ingresso principale della spiaggia della Git di Grado il 6 e 7 agosto (con orario di visita dalle 10 alle 12.00 e dalle 17 alle 22), per poi trasferirsi nel truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” a Lignano Sabbiadoro in viale Gorizia 26 nella giornata del 9 agosto e a Lignano Pineta, in piazza Marcello d’Olivo, il 10 agosto (entrambi i giorni con orario di visita dalle 10 alle 12 e dalle

17 alle 22) per giungere infine a Udine il 12 e 13 agosto all’Uefa Fan Festival in piazza Libertà.

Un programma frutto della sinergia tra Regione, PromoTurismoFVG, Figc, Uefa, i Comuni coinvolti e gli operatori economici locali.