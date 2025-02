L’incidente fuori pista sullo Zoncolan è costato la vita ad un uomo di circa 60 anni.

Un uomo di circa 60 anni, cittadino della Repubblica Ceca, ha perso la vita sulle nevi del Monte Zoncolan in seguito a un drammatico incidente avvenuto mentre sciava fuori pista.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, lo sciatore avrebbe lasciato la pista. Purtroppo, forse per la scarsa visibilità, non si è accorto che tratto che ha imboccato era privo di neve e ha quindi perso il controllo degli sci. La caduta si è rivelata fatale: l’uomo ha sbattuto violentemente la testa contro una roccia, riportando un gravissimo trauma cranico. Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo non indossasse il casco di protezione, un elemento che avrebbe potuto attutire l’impatto e forse evitare il tragico epilogo.

I soccorsi sono stati immediati, ma resi particolarmente complessi dalla scarsa visibilità, che ha impedito all’elicottero di atterrare sulla pista. I sanitari sono riusciti a raggiungere il ferito grazie all’ambulanza e a un gatto delle nevi. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo in condizioni critiche, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.