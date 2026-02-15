Cadute in motocross, due giovani feriti tra Forgaria e Manzano

Incidenti in motocross: due feriti.

Pomeriggio di lavoro per i soccorritori friulani, impegnati in due diversi interventi a causa di cadute accidentali durante la pratica del motocross. Il primo allarme è scattato alle 14:51 a Forgaria nel Friuli.

Un ragazzo di 14 anni è caduto dalla propria moto nei pressi del secondo ponte arrivando da San Daniele. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele per assistere il giovane, che ha riportato un trauma alla caviglia. Il giovane è stato elitrasportato in ospedale a Udine.

Incidente a Manzano

Poco dopo, alle 15:45, una seconda chiamata ha attivato i soccorsi a Manzano, in via Giulia Piccoli. Un motociclista è rovinato a terra mentre faceva cross in un’area adiacente al maneggio locale. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Cividale, il ferito era già stato preso in carico e trasportato via dal personale sanitario del 118.