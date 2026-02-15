Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 16 febbraio

Il meteo in Friuli.

Le previsioni del meteo in Friuli Venezia Giulia annunciano l’arrivo di un veloce fronte atlantico che attraverserà il territorio regionale tra la notte e il pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Questa perturbazione porterà con sé aria umida e una spiccata instabilità, determinando una giornata dal cielo in prevalenza nuvoloso su tutta la regione.

Le precipitazioni saranno sparse ma probabili, con il rischio di rovesci più intensi che potrebbero interessare sia la pianura che la fascia costiera, interessata anche da un’allerta meteo per rischio di acqua alta.

Le temperature e il rischio marea.

La quota neve si attesterà attorno ai 400 metri di altitudine. Contestualmente, sulla costa si registreranno maree sostenute, un fenomeno da monitorare con attenzione per le località litoranee. Nonostante l’incertezza residua della previsione, gli esperti indicano un miglioramento con tempo più stabile già verso la serata di lunedì, preludio a un cambio di circolazione più netto.

Per quanto riguarda il quadro termico, in pianura si prevedono minime tra 0 e 3° C e massime che raggiungeranno i 10°C, valori molto simili a quelli della costa (3/6°C le minime e fino a 10°C le massime). In quota, il termometro scenderà fino a -5°C a 2000 metri, restando intorno allo zero a 1000 metri. La svolta meteorologica è attesa per martedì, quando l’afflusso di correnti più secche e stabili provenienti da nord-ovest riporterà condizioni di bel tempo, ma solo per un paio di giorni.