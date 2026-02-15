Rugby Udine padrona del campo: Padova schiantata 33-5

Vittoria del Rugby Udine contro il Cus Padova.
Prestazione convincente della Rugby Udine, che davanti al pubblico di casa si impone sul CUS Padova con il punteggio di 33-5, al termine di una gara ben gestita.
I bianconeri indirizzano l’incontro già nel primo tempo, quando l’efficacia nelle fasi statiche e la capacità di capitalizzare le occasioni create consentono di costruire un margine importante. La prima frazione di gioco si chiude infatti sul 26-5, grazie a una mischia dominante e a una buona continuità di gioco che permette di mettere sotto pressione la difesa avversaria.
Nel secondo tempo il ritmo cala, il CUS Padova prova più volte ad avanzare in fase offensiva, mostrando buona volontà e intensità, senza però riuscire a concretizzare le opportunità create. La Rugby Udine mantiene quindi il controllo della partita, trovando un’ultima marcatura. Una vittoria che conferma la solidità della squadra e il buon lavoro svolto, offrendo segnali positivi in vista dei prossimi impegni di campionato.