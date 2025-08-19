Infortunate durante l’escursione: soccorsi in azione a Sappada e Tarvisio

Doppio intervento del soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi per prestare aiuto a due escursioniste infortunate a Sappada e sul Monte Lussari.

A Sappada, tra le 12.30 e le 14.30, sei tecnici della stazione locale, attivati dalla Sores, sono intervenuti per soccorrere una donna 73enne, residente in Veneto. L’escursionista stava scendendo lungo il sentiero da Aile, a quota 1500 metri, quando ha messo male il piede, riportando una forte distorsione che le ha impedito di proseguire.

I soccorritori sono saliti a piedi per circa 300 metri di dislivello lungo il sentiero del Rio del Gufo, raggiungendo la donna e stabilizzandole l’arto con un gambale. Successivamente l’hanno adagiata in barella e, assicurandola con le corde, hanno intrapreso la discesa lungo la linea più diretta. L’operazione ha richiesto tre calate controllate fino alla jeep, con la quale la donna è stata trasportata all’ambulanza, poi presa in carico dai sanitari.

Soccorsi anche sul Monte Lussari.

Poco dopo, tra le 13.30 e le 15.30, un altro intervento ha coinvolto la stazione di Cave del Predil, chiamata in azione sul Monte Lussari per soccorrere una donna austriaca di 80 anni, infortunatasi dietro al santuario. L’escursionista si è lussata una caviglia e non era più in grado di camminare.

I tecnici sono saliti in quota utilizzando gli impianti di risalita e, una volta raggiunta l’infortunata, hanno immobilizzato l’arto con un tutore. La donna è stata poi trasportata a spalle in barella fino agli impianti, da dove è scesa a valle per ricevere assistenza medica in ambulanza. Dopo la visita, ha potuto fare rientro in autonomia con il marito.