Dopo l’inseguimento i due giovani sono stati arrestati: in auto avevano cocaina e hashish.

Una manovra spericolata alla vista di una pattuglia e un tentativo di fuga ad alta velocità si sono conclusi con un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto accaduto nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi di controllo del territorio attuati nella Bassa Friulana.

Durante un pattugliamento ordinario, i finanzieri del Gruppo AT-PI di San Giorgio di Nogaro – i cosiddetti “Baschi Verdi” – hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata effettuare una brusca e pericolosa deviazione, nel tentativo di sottrarsi a un possibile controllo da parte di una pattuglia della polizia locale della Comunità Riviera Friulana.

L’inseguimento.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale i militari hanno attivato sirene e lampeggianti. L’auto ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma è stata infine bloccata poco fuori dal centro cittadino di San Giorgio di Nogaro, grazie all’intervento coordinato delle due pattuglie.

A bordo del mezzo si trovavano due uomini di nazionalità italiana, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Fin da subito, i soggetti hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e non sono riusciti a fornire spiegazioni credibili sul loro comportamento, insospettendo ulteriormente gli agenti.

Cocaina e hashish in auto.

A quel punto è stato richiesto l’intervento del cane antidroga Kurma, che ha immediatamente segnalato la presenza di sostanze illecite. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento, occultati sulla persona dei due fermati, di oltre 100 grammi di cocaina e un frammento di hashish del peso di 0,42 grammi.

La quantità di droga e le modalità di occultamento hanno confermato la finalità di spaccio, in base a quanto previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/90. I due uomini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale di Udine. L’autovettura utilizzata per il trasporto della droga è stata sequestrata insieme agli stupefacenti, mentre sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali complici o canali di approvvigionamento.