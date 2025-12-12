Investita mentre attraversa la strada a Ronchi dei Legionari, muore una donna

Gravissimo incidente poco dopo mezzogiorno a Ronchi dei Legionari, in via Volontari della Libertà, nei pressi del “GM Pub”. Una donna è morta dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada a piedi sulle strisce pedonali.

L’auto coinvolta è una Fiat Panda, condotta da una donna anziana, che stava procedendo in direzione Monfalcone, proveniente dal centro di Ronchi. Il veicolo ha urtato violentemente la pedone, che è stata sbalzata sull’asfalto per diversi metri dal punto d’impatto.

Le condizioni della donna sono apparse subito estremamente critiche. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo nonostante i tentatiti di salvarle la vita, la donna è morta poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito.