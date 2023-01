Ladra incinta rimane incastrata nella fuga, arrestata in Fvg

Ladra incinta arrestata in Fvg.

Incinta, commette un furto in un’abitazione, ma viene arrestata in Fvg. Nonostante il suo voluminoso pancione per la dolce attesa, infatti, una donna romena di 34 anni, era riuscita a introdursi nei condomini di un quartiere milanese e, trovando la porta di un appartamento lasciata aperta, era riuscita a fare man bassa di quello che aveva trovato in casa, rubando soldi e gioielli.

Il suo corpo appesantito dalla gravidanza, però, le aveva rallentato la fuga e la donna era stata scoperta dai vicini che l’avevano bloccata sul pianerottolo. Per lei, le porte del carcere non si erano neppure aperte grazie al suo stato interessante. Tuttavia mentre il processo andava avanti e arrivavano le condanne, la donna si era ormai data alla fuga.

A rintracciarla è stata la pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina, impegnata nei controlli di retrovalico insieme alla Radiomobile di Aurisina. La donna romena è ricercata perché deve scontare 1 anno, 5 mesi e 28 giorni per furto in abitazione: è stata arrestata e portata al Coroneo di Trieste.