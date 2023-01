Il futuro dell’ex deposito militare a Tarvisio.

Il Friuli, si sa, è terra di caserme e aree militari, molte delle quali ormai dismesse da tempo: l’Agenzia del Demanio ha quindi deciso di mettere all’asta alcuni immobili di sua proprietà nella nostra regione e tra di essi l’ex deposito del Genio di Tarvisio, la cui area ora è a destinazione turistico-ricettiva.

In particolare, in vendita ci sono tre compendi, i più importanti dei quali in provincia di Udine, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. L’immobile di maggior valore è proprio quello di Tarvisio: si tratta dell’ex deposito di materiali del Genio Militare a Camporosso, un’area di quasi 3mila metri quadrati coperti e 33mila scoperti. L’immobile, a seguito del cambio di destinazione urbanistica, ha attualmente una connotazione turistico ricettiva con destinazione principale a campeggio ed in parte area servizi e verde convenzionato. Il prezzo a base d’asta è di 644mila euro.

A Udine, invece, è disponibile l’ex magazzino viveri e casermaggio, in via Buttrio, che risale agli anni ’50 ed è dismesso dal 2004. Composto da 13 edifici in cattivo stato di manutenzione, per il suo acquisto l’asta parte da 643mila euro. Il terzo immobile è invece alla periferia di Trieste: in passato ospitava l’Istituto Nazionale per l’Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell’Industria ed è in vendita a partire da 497mila euro.