Forzano la finestra e rubano i gioielli: furto da 60mila euro a Martignacco

Il furto a Martignacco: i ladri hanno agito nel pomeriggio di ieri.

Colpo grosso nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre a Martignacco. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione di via Cividina forzando una finestra e hanno messo a segno un furto dal valore stimato di circa 50 mila euro.

I ladri hanno agito indisturbati tra le 13 e le 20, approfittando dell’assenza della proprietaria, una donna di 61 anni, per razziare la casa. Nel bottino sono numerosi monili in oro, oggetti di valore sia economico che affettivo. Una volta rientrata nell’abitazione e scoperto l’accaduto, la donna ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.