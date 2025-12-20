L’ottava edizione del Monfalcone Talent Show.

Si è conclusa con grande entusiasmo l’ottava edizione del Monfalcone Talent Show, andata in scena giovedì 18 dicembre 2025 al Teatro Comunale di Monfalcone. Una serata intensa, ricca di musica ed emozioni

Il vincitore assoluto dell’edizione 2025 è stato Cesare Conte con il brano “Come edera”, che si è aggiudicato anche il premio discografico. Secondi classificati i Sedici & Klau con “Tonica e Gin”, mentre il terzo posto e il premio radio sono andati a EmSi con “Aspetto la sera (sperando che il cielo non venga)”. Tra i riconoscimenti, anche il Premio Radio assegnato a Beatrice Perez con il brano “Eco”. Accanto ai vincitori, hanno partecipato con grande qualità artistica anche Alessia Beato, Francesca Langella, Francesca Pelosi, Giacomo Di Viesto, i Parallel Perception, Qualisksk e Sara Porro, contribuendo a rendere la serata varia e coinvolgente.

La finale.

Sul palco si sono esibiti 11 finalisti con altrettanti brani inediti, frutto di un percorso formativo articolato che, a partire dallo scorso 5 novembre, ha accompagnato i ragazzi dalla selezione iniziale fino alla creazione, arrangiamento e interpretazione delle proprie canzoni. Un lavoro svolto fianco a fianco con i coach e il team artistico, culminato in uno spettacolo di alto livello davanti a un teatro gremito.

“Un vero successo – ha osservato il sindaco Luca Fasan -. Come Amministrazione crediamo fortemente nei giovani e nel ruolo fondamentale del Centro Giovani, uno spazio che offre concrete opportunità di crescita personale, creativa e artistica. Il Monfalcone Talent Show ha rappresentato un’occasione preziosa: ha permesso ai partecipanti di mettersi alla prova, esibirsi con brani inediti e farsi conoscere anche da professionisti e manager del settore musicale, aprendo nuove prospettive per il loro futuro. Si tratta del primo talent musicale in Italia organizzato da un’Amministrazione comunale, un risultato che ci rende orgogliosi e che porta con sé una grande responsabilità. Monfalcone oggi, grazie alle sue peculiarità infrastrutturali, culturali e sportive, esprime un valore riconosciuto in tutta la regione”

“I giovani hanno avuto l’opportunità di esprimersi e di mettersi in gioco, ed è stato davvero bello vederli sul palco davanti a personalità di spicco – ha sottolineato il consigliere delegato ai giovani Riccardo Brigante – Sono molto felice per la vittoria di Cesare Conte, a cui rivolgo un sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni artistiche. Come il più giovane del Consiglio comunale, e da sempre vicino al mondo dei giovani, voglio continuare a sostenere e promuovere progetti di questo tipo, perché i giovani rappresentano il nostro futuro. Sbagliare, crescere e imparare fa parte di un percorso lungo e complesso, ma a Monfalcone ci sono tutte le condizioni per farlo“

La solidarietà.

Un valore aggiunto dell’edizione 2025 è stato anche il forte messaggio di solidarietà. La serata finale, a ingresso gratuito, ha permesso di raccogliere offerte libere a favore dell’Associazione Solidarietà è Vita, impegnata nella raccolta fondi per la realizzazione di una palestra polifunzionale all’interno della Casa di Riposo comunale di via Crociera.

A impreziosire l’evento, la presenza degli ospiti speciali Ascanio, ex concorrente di Amici, e Salvatore Taglialatela, vincitore della settima edizione del Talent, oltre alla conduzione affidata a Shaban Zanelli e Sofia Provvidenti. Centrale anche il ruolo della World Music School, organizzatrice del progetto, con un team di coach ormai stabile e riconosciuto per la qualità del lavoro svolto.