L’anziano è stato trasportato in ospedale.

Salvataggio in extremis quello avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 11 agosto, tra gli uffici 6 e 7 di Lignano Pineta. Era da poco passato mezzogiorno quando, vicino al campo di water volley, l’assistente bagnanti in servizio Giuseppe Scaggiante ha notato, nonostante la numerosa affluenza di bagnanti, che qualcosa non andava e che un uomo anziano, nonostante la postura in acqua fosse supina e del tutto naturale, era probabilmente privo di coscienza.

Allarmati così i colleghi per accertarsi delle condizioni e, nel caso fosse necessario, iniziare le manovre di primo soccorso, è stato effettivamente constatata la gravità della situazione. In questi casi la tempestività è fondamentale e inizia la lotta contro il tempo: assieme al collega Giovanni Pavoni i due bagnini hanno riportato a riva l’uomo, un avvocato milanese di 92 anni, mettendolo in posizione di sicurezza per fare si che potesse espellere tutta l’acqua ingurgitata, tenendo in costante monitoraggio il suo stato di coscienza. Tempestivo anche l’arrivo dei soccorsi sanitari, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale.