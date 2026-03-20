Il Comune di Majano si fermerà ufficialmente domani, sabato 21 marzo, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del piccolo Francesco Tommasini, scomparso il 17 marzo a soli 14 mesi. La decisione è stata formalizzata con un’ordinanza della sindaca Elisa De Sabata per testimoniare la partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia.

Le motivazioni dell’ordinanza

L’atto ufficiale nasce dalla necessità di dare una forma istituzionale allo sconcerto che ha colpito il paese. Nel testo del provvedimento, la sindaca sottolinea come l’intera comunità sia rimasta “scossa dalla prematura e tragica scomparsa del bambino” e ritiene doveroso “interpretare il comune sentimento della popolazione” proclamando il lutto in segno di rispetto e solidarietà.

Bandiere a mezz’asta e silenzio

Sabato, il Palazzo Comunale e tutti gli uffici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. L’ordinanza sindacale parla chiaro: sono vietate tutte le attività che contrastino con il carattere luttuoso della giornata e sono stati annullati tutti gli eventi pubblici programmati.

L’invito rivolto a cittadini, istituzioni e attività produttive è quello di manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più idonee, ma sempre nel segno del rispetto e del silenzio. Un silenzio che domani a Majano sarà più eloquente di mille discorsi, per onorare una vita troppo breve ma già amatissima.