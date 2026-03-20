Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per il weekend

20 Marzo 2026

di Redazione

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per il fine settimana si presenta variabile, con condizioni in progressivo peggioramento nella notte tra il 21 e il 22 marzo, seguite da una domenica ancora instabile soprattutto in montagna e con presenza di Bora lungo la costa.

Sabato 21 marzo

La giornata di sabato si apre con condizioni variabili al mattino, ma nel corso delle ore il cielo tenderà a diventare prevalentemente nuvoloso su gran parte della regione. Sulle aree montane, a partire dal pomeriggio e con maggiore probabilità in serata e durante la notte successiva, saranno possibili piogge sparse di debole o moderata intensità; previste anche nevicate oltre gli 800-1000 metri di quota. Sulla costa, in serata, è probabile una ripresa della Bora, che soffierà con intensità moderata.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime saranno comprese tra 2 e 6 °C e le massime tra 13 e 16 °C, mentre sulla costa si registreranno valori minimi tra 5 e 8 °C e massimi tra 12 e 15 °C. In quota, si prevedono circa -4 °C a 2000 metri e 4 °C a 1000 metri.

Domenica 22 marzo

La domenica inizia con condizioni instabili: durante la notte e nelle prime ore del mattino saranno probabili piogge deboli o moderate sulla zona montana, con quota neve ancora intorno agli 800-1000 metri. Nel corso della giornata la nuvolosità sarà variabile, ma in montagna potranno persistere deboli precipitazioni sparse. Sulla costa e nelle zone orientali continuerà a soffiare Bora moderata.

Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori minimi: in pianura si attesteranno tra 4 e 8 °C, con massime tra 14 e 16 °C; lungo la costa minime tra 6 e 9 °C e massime tra 13 e 15 °C. In quota si prevedono circa -5 °C a 2000 metri e 3 °C a 1000 metri.

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