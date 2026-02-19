La vittima è Filippo Sgobbi, originario di Santa Maria la Longa e residente da tempo a Genova.

E’ morto a causa di un arresto cardiaco Filippo Sgobbi, cinquantenne originario di Santa Maria la Longa che da anni si era stabilito a Genova per lavoro. Il dramma si è consumato nella mattinata di martedì nel porto del capoluogo ligure, nei pressi della Torre Piloti, dove l’uomo si trovava a bordo di un’imbarcazione ormeggiata.

I soccorsi sono scattati immediatamente: il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto anche il Friuli, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti.

Il legame con il Friuli e il compleanno festeggiato pochi giorni prima.

Solo pochi giorni fa Sgobbi era rientrato nel suo paese d’origine per festeggiare insieme ai suoi cari il traguardo dei cinquant’anni. Un momento di festa che si è trasformato, nel giro di poche ore, in un ricordo ancora più doloroso per chi lo aveva appena abbracciato. Nonostante la scelta di vivere lontano, il legame con la sua terra non si era mai spezzato. Tornava spesso in Friuli, mantenendo rapporti stretti con la famiglia e con gli amici di sempre.

Fin da giovane aveva deciso di seguire la propria passione per il mare. Era diventato skipper e timoniere professionista, lavorando su diverse imbarcazioni e costruendo nel tempo una solida esperienza anche nella manutenzione e riparazione di unità civili. Il suo lavoro lo aveva portato a viaggiare e a operare in più Paesi, arricchendo il suo bagaglio umano e professionale.