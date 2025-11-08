La donna è stata soccorsa con l’elicottero e trasportata all’ospedale di Pordenone.

Soccorsi in azione questa mattina lungo la salita del Monte Piolsa, a Claut, dove una donna ha accusato un malore mentre si trovava in escursione con un gruppo di camminatori.



L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando il gruppo che stava percorrendo un sentiero di recente inaugurazione e l’escursionista colta da malore è una donna sulla cinquantina, residente in provincia di Pordenone.Fortunatamente, nella comitiva era presente anche un membro della Stazione Valcellina del Soccorso Alpino, che ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale, che ha provveduto a sbarcare l’equipaggio al completo nella zona in cui si trovava la donna.

Una volta stabilizzata e imbarellata, l’escursionista è stata verricellata a bordo dell’elicottero e trasportata all’ospedale di Pordenone per accertamenti.