L’incidente questa mattina a Pradamano.

Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Nazionale a Pradamano, all’altezza dell’Iper Tosano in direzione Buttrio. Un autista alla guida di un mezzo pesante è stato colto da un grave malore ed è andato a sbattere contro alcuni veicoli.

L’incidente è accaduto attorno alle 11:50. A causa del malore, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante ha tamponato prima un’automobile e successivamente un furgone. Il camion ha proseguito la sua corsa in maniera irregolare, sbandando lungo la statale sotto gli occhi attoniti degli automobilisti.

Arrivato in prossimità della rotonda di Lovaria, il mezzo pesante ha centrato in pieno un altro camion prima di finire fuori strada in un fossato. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e prestare i primi soccorsi all’autista del mezzo. Fortunatamente nessuna delle altre persone coinvolte nei vari impatti ha riportato ferite serie.