Soccorso un anziano colto da un malore.

Un anziano è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 maggio, dopo essere stato colpito da un malore nei pressi del Museo della Grande Guerra sul Monte San Michele, nel territorio di Sagrado.



L’allarme è scattato alle 11.05, quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, una richiesta di supporto per un soccorso a persona. Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale del comando isontino.

L’intervento dei soccorsi sul Monte San Michele

All’arrivo dei Vigili del fuoco, il personale sanitario stava già assistendo l’uomo, che aveva accusato un malore. I sanitari hanno però chiesto il supporto dei pompieri per il trasporto del paziente fino all’ambulanza, poiché la zona non era raggiungibile direttamente dal mezzo di soccorso.



Per raggiungere la strada asfaltata era infatti necessario percorrere un sentiero impervio lungo circa 800 metri. Una situazione che ha reso indispensabile l’intervento dei Vigili del fuoco, dotati dell’attrezzatura necessaria per effettuare il trasporto in sicurezza.

L’anziano è stato sistemato su un’apposita barella in dotazione ai Vigili del fuoco e trasportato a braccia lungo il sentiero fino alla strada asfaltata. Una volta raggiunta l’ambulanza, l’uomo è stato affidato al personale sanitario e caricato sull’autolettiga. Il paziente è stato quindi trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.