Addio a Elia Bailot, morto nel sonno a soli 37 anni

Elia Bailot era andato a riposare: a trovarlo senza vita sono stati i genitori.

Un malore nel sonno: è morto così Elia Bailot, 37 anni, trovato senza vita nella sua camera da letto nella serata di martedì 23 dicembre, intorno alle 19, nell’abitazione di famiglia ad Azzano Decimo. A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori con cui viveva.

La richiesta di soccorso è stata immediata, ma all’arrivo dei sanitari per il 37enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale. Da una prima ispezione, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: saranno comunque gli accertamenti autoptici a fare piena luce sulle cause della morte. Elia nel pomeriggio si era ritirato nella sua stanza per riposare. Dopo alcune ore i genitori si sono andati a controllare e lo hanno trovato privo di vita.

Elia Bailot lavorava come giardiniere ed era una persona conosciuta e apprezzata in paese. Descritto come solare e disponibile, coltivava diverse passioni, tra cui il canto e il basket, sport che aveva praticato per molti anni.



“In questo momento triste e doloroso vogliamo stringerci alla famiglia di Elia Bailot, nostro ex giocatore delle giovanili”, ha scritto l’Azzano Basket in un messaggio di cordoglio. «Vogliamo ricordarti con una palla in mano, che fosse al palazzetto o al campo all’aperto, dove eri il re del playground. La tua passione per il basket non sarà dimenticata, tutto l’Azzano Basket porge le sue più sentite condoglianze”.