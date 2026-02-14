Maltempo in Friuli: marea sotto controllo a Grado, masso cade sulla strada ad Attimis

La situazione maltempo in Friuli Venezia Giulia.

l maltempo torna a farsi sentire anche in Friuli Venezia Giulia. La depressione atlantica in transito sull’Italia ha sfiorato la regione portando cielo coperto, precipitazioni diffuse e soprattutto maree sostenute lungo la costa. Il picco più alto è stato registrato a Grado, dove l’acqua ha raggiunto i 129 centimetri senza però causare danni o disagi rilevanti.

Cielo coperto e piogge, neve oltre i mille metri

Secondo l’aggiornamento delle ore 12 di oggi, sabato 14 febbraio, il cielo si presenta coperto con precipitazioni deboli o moderate. I fenomeni risultano più consistenti al confine con il Veneto, mentre la quota neve si attesta attorno ai 1000 metri. Soffia inoltre vento moderato, prevalentemente da nord-est.



Per la giornata di domenica è atteso un miglioramento: l’afflusso di correnti settentrionali più secche favorirà una prevalenza di bel tempo su gran parte della regione.

Marea sostenuta: picco a 129 centimetri a Grado

A Grado, nella mattinata di oggi, il mareometro ha registrato un picco di 129 centimetri alle 7.25, senza tuttavia provocare criticità lungo il perimetro costiero. Alle 11.45 il livello era sceso a 88 centimetri, in graduale diminuzione.



Nel corso della giornata è atteso un ulteriore picco intorno ai 100 centimetri. Per domani si prevede ancora marea sostenuta, con valori superiori ai 110 centimetri ma inferiori rispetto al massimo registrato oggi. Non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di episodi di acqua alta tali da causare disagi o danni.

Frana lungo via Porzus ad Attimis

A causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, un masso del peso di diversi quintali è caduto nella notte sulla strada che collega il capoluogo alla località di Porzûs, finendo sulla carreggiata.

Il tempestivo intervento dei volontari della Protezione civile ha permesso già nelle prime ore del mattino di liberare la strada dalla grossa pietra e ripristinare la viabilità in sicurezza. Il masso verrà nei prossimi giorni ulteriormente spostato con l’ausilio di un mezzo idoneo, mentre resta alta l’attenzione sul territorio in caso diLa situazione è monitorata dalle autorità competenti, mentre non risultano al momento ulteriori criticità legate al maltempo.

Protezione civile in presidio a Grado e Lignano

Le squadre comunali di Protezione civile di Grado e Lignano Sabbiadoro hanno presidiato il territorio durante le fasi più delicate della marea, senza riscontrare particolari problemi. L’attenzione resta comunque alta, soprattutto lungo la fascia costiera, in attesa dell’evoluzione prevista per le prossime ore.