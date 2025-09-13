Maxi operazione della polizia in tutta Italia: a Udine 2 arresti e 19 denunce

Tra i denunciati a Udine anche 3 minorenni.

La Polizia di Stato, con l’impegno degli operatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane, nei confronti di giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

Le condotte prevalenti sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, nonché all’utilizzo distorto dei social network e ai reati d’odio. Alcuni dei giovani coinvolti appartengono, inoltre, a gruppi riconducibili ai c.d. “maranza”.

Tali fenomeni, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, non risultano più esclusivamente connessi a contesti sociali ad alta densità criminale e fanno registrare, proprio attraverso i “social network” un importante fattore di ampliamento del bacino di riferimento, di divulgazione e di emulazione, e in alcune circostanze costituiscono il “primo gradino” di accesso al mondo della criminalità, anche quella di tipo mafioso.

L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e strade, locali e stabilimenti balneari della c.d. “movida”, circa 63.000 persone, di cui 11.000 minorenni.

L’operazione a Udine: due arresti e 19 denunce

Nella provincia di Udine, nello specifico sono state identificate 2449 persone, controllate 986 autovetture e 11 pubblici esercizi. Due le persone condotte in carcere, una in esecuzione di custodia cautelare per rapina, una volta in flagranza del reato di detenzione illecita di stupefacente. Deferite in stato di libertà altre 19 persone, 3 delle quali minorenni.

I numeri dell’operazione sul territorio nazionale.