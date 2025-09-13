L’uomo è stato arrestato.

Nella serata di martedì 9 settembre la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino italiano per detenzione illecita di due pistole, una con matricola abrasa, e di cocaina.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nella bassa friulana, finalizzato a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, poco dopo le ore 20 hanno controllato a Fiumicello un uomo che, alla loro vista, aveva cercato, invano, di dileguarsi a bordo della propria autovettura. L’uomo, cittadino italiano 61enne residente in altra regione, nascondeva all’interno del bagagliaio una pistola semiautomatica Beretta calibro 6.35, con caricatore munito di 8 cartucce all’interno e matricola abrasa.

La successiva perquisizione estesa alla camera di un Bed and Breakfast dove aveva preso alloggio ha consentito poi agli agenti di rinvenire e sequestrare un’altra pistola Beretta calibro 7.65, sempre detenuta illegalmente, nonché 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 7800 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, ove permane tuttora in custodia cautelare, come disposto dal GIP in sede di convalida dell’arresto.