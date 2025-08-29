Mondiali di corsa, si sente male poco dopo la partenza: donna soccorsa

Soccorso alpino in azione questa mattina a Meduno.

Soccorsi in azione questa mattina ai Mondiali master di corsa in montagna (World Masters Mountain Running Championships), in corso a Meduno. Una concorrente di circa quarant’anni, residente nel Pordenonese, si è sentita male poco dopo la partenza.

La donna è stata immediatamente raggiunta dai soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, già dislocati lungo il tracciato per garantire l’assistenza agli atleti. Dopo le prime valutazioni sanitarie, è stata imbarellata e trasportata in condizioni di sicurezza fino al punto di partenza della competizione.

L’intervento non è stato semplice: il terreno, reso scivoloso dalle piogge cadute nella notte, ha costretto i soccorritori a procedere con cautela, assicurando la barella con una corda e portandola a spalle per un tratto di circa 600-700 metri. Giunta alla base, la donna è stata affidata alle cure dell’equipaggio del 118, che l’ha presa in carico per i successivi accertamenti.