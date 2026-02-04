Monte Zoncolan: ubriaco sulle piste da sci, si schianta contro la rete di protezione.

Finire la giornata sulle piste con un intervento del soccorso e una ferita al volto è già una disavventura, ma concluderla con un alcoltest positivo e una multa salata è ancora peggio. E’ successo domenica 1° febbraio sul Monte Zoncolan. Durante i controlli straordinari disposti dal Questore di Udine, la Polizia di Stato ha sorpreso due sciatori che avevano esagerato con gli aperitivi in quota prima di affrontare la discesa.

Lo schianto sulla “Zoncolan 3”

L’episodio che ha attirato l’attenzione degli agenti è avvenuto lungo la pista “Zoncolan 3”. Uno sciatore, dopo aver perso completamente il controllo degli sci, è volato fuori pista finendo la sua corsa contro le reti di protezione. L’impatto è stato violento e l’uomo ha riportato una profonda ferita al viso, rendendo necessario l’intervento immediato del personale del soccorso piste per le prime cure in infermeria.

Dal soccorso alla sanzione

È stato proprio durante la medicazione che gli agenti della Polizia di Stato hanno notato che l’infortunato e l’amico che lo accompagnava mostravano i sintomi tipici di chi ha alzato troppo il gomito. Il sospetto è stato confermato dall’etilometro: entrambi stavano sciando in stato di ebbrezza alcolica. Per i due è scattata immediatamente la violazione amministrativa prevista dalle norme.

Task force in alta quota

I controlli, che hanno coinvolto personale della Questura, del Commissariato di Tolmezzo, della Stradale e dell’Arma dei Carabinieri, non si sono limitati alla pista. Gli agenti hanno monitorato 142 persone e 48 veicoli, con una particolare attenzione per gli esercizi pubblici.

Regole da Codice della Strada

La Polizia ha colto l’occasione per ricordare che sciare oggi comporta responsabilità del tutto simili a quelle di chi guida un’auto. Gli sciatori devono rispettare la segnaletica, indossare il casco, non risalire a piedi lungo le piste salvo emergenze, e non sciare in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti. Inoltre, ogni sciatore deve avere una copertura assicurativa di responsabilità civile e prestare soccorso in caso di incidente.