Apu Udine, due maglie speciali per le Final Eight di Coppa Italia

L’Apu Udine presenta le due maglie in vista delle Final Eight di Coppa Italia.

Udine si stringe attorno ai propri colori in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione cestistica. Ieri sera, è stata presentata ufficialmente la divisa speciale che accompagnerà l’Apu Udine alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio. Un momento che ha unito istituzioni, società e tifosi nel segno dell’identità e dell’appartenenza.

A sottolineare il valore dell’evento è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil. “Udine e l’Apu si riconoscono in una maglia che rappresenta identità, appartenenza e ambizione. La partecipazione alla Coppa Italia è un traguardo che coinvolge l’intero movimento cestistico regionale e conferma quanto lo sport sia un elemento centrale della vita della nostra comunità”.

La presentazione delle maglie.

Il vicegovernatore con delega allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil alla presentazione ufficiale della divisa di gara realizzata per la partecipazione dell’Apu Udine alle Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio

Nel corso dell’evento, organizzato dall’Apu Udine in collaborazione con il Comune di Udine, sono state svelate in anteprima le maglie speciali che accompagneranno la squadra in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Alla serata hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale, un giocatore della squadra e i dirigenti della società, insieme agli sponsor.

“La Regione punta alla concreta valorizzazione dello sport – ha aggiunto Anzil – anche attraverso il sostegno alla promozione del territorio. L’accordo tra Apu Udine e PromoTurismo FVG prevede un investimento di 500mila euro per la stagione 2025/2026, con contratto in scadenza a giugno 2026, a testimonianza di una progettualità condivisa che unisce sport e promozione del Friuli Venezia Giulia”.

“È stata una serata molto piacevole quella che abbiamo trascorso insieme al Fuel, in un contesto informale e dinamico, che conferma come lo sport viva anche di città, di luoghi e di incontri capaci di creare relazioni, entusiasmo e senso di comunità attorno a una squadra e ai suoi colori” ha aggiunto Anzil.



Il vicegovernatore ha infine rivolto un augurio alla squadra: “A Udine il basket è partecipazione autentica, è pubblico, è passione. Serate come questa, in un contesto dinamico e aperto alla città, dimostrano quanto lo sport sia anche incontro e comunità. All’Apu l’augurio di nuovi successi, dentro e fuori dal campo”.