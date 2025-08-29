L’uomo è stato investito a Brugnera stamattina.

E’ morto in ospedale l’uomo di 82 anni travolto da un camion nella mattinata di venerdì 29 agosto in via Calderano, a Brugnera. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10, l’anziano stava attraversando una rotatoria quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato investito da un mezzo pesante condotto da un cittadino di nazionalità uzbeka.

L’impatto è stato violento. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dai presenti: sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, poi trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’82enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.