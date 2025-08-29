Il fulmine è caduto nel giardino di una casa a Flambro di Talmassons.

Attimi di paura nella serata di giovedì 28 agosto a Flambro di Talmassons, dove un giovane imprenditore agricolo di 27 anni è rimasto ferito dopo essere stato sfiorato dalla scarica di un fulmine mentre si trovava sulla terrazza di casa. L’episodio è avvenuto attorno alle 21 in via Pastrengo.

Secondo una prima ricostruzione, una saetta si è abbattuta nel giardino della sua abitazione. L’energia sprigionata è stata talmente violenta da sbalzarlo contro il muro, provocandogli diversi politraumi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: l’uomo è stato elitrasportato con l’elicottero della Sores all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.