Morto schiacciato dal trattore a Brugnera, indagato il figlio

Inchiesta aperta per omicidio colposo, indagato il figlio proprietario del trattore

Saranno due perizie tecniche a fare piena luce sulla morte di Meris Corazza, il 55enne di Brugnera deceduto lo scorso 13 marzo dopo essere rimasto schiacciato da un trattore nel cortile della propria azienda agricola, in via San Michele a San Cassiano.



La Procura ha infatti affidato l’incarico di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, mentre un medico legale si occuperà di stabilire con precisione le cause del decesso attraverso l’autopsia. Accertamenti fondamentali per chiarire ogni responsabilità e definire il contesto in cui si è verificata la tragedia.



Nell’ambito dell’indagine, è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio colposo il figlio della vittima, Alex Corazza, 27 anni, proprietario del mezzo agricolo. Si tratta di un atto dovuto, necessario a garantire tutte le tutele difensive e la possibilità di nominare consulenti tecnici di parte. Gli inquirenti dovranno verificare se il trattore sia stato utilizzato in modo corretto e se vi siano eventuali profili di responsabilità.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, Corazza stava effettuando alcuni interventi di manutenzione sul trattore quando il mezzo si sarebbe improvvisamente messo in movimento. Il 55enne sarebbe stato prima colpito dalla trinciatrice agganciata e poi trascinato dal veicolo, senza avere il tempo di mettersi in salvo.



A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno tentato di soccorrerlo sollevando la trinciatrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime e non è stato possibile salvarlo.

Gli accertamenti

Nell’azienda agricola sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sacile, i militari del Radiomobile e gli ispettori dello Spisal, che stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso. Le perizie disposte dalla Procura saranno decisive per stabilire se si sia trattato di un infortunio sul lavoro o di un incidente domestico.