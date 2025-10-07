Trovato morto vicino al teatro Verdi di Trieste, accanto il coltello

Indagini in corso a Trieste.

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto questa mattina sotto i portici del Teatro Verdi di Trieste. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello. A lanciare l’allarme, attorno alle 6.45, sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo immobile vicino all’ingresso del teatro cittadino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, insieme all’automedica e all’ambulanza del 118. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima: il corpo era già in fase di rigidità cadaverica. Durante una prima ispezione esterna è stata individuata una profonda ferita alla gola.

La vittima è un uomo di circa 60 anni con alle spalle una lunga storia di problemi psichiatrici. Questo elemento, unito al ritrovamento dell’arma accanto al corpo, fa ipotizzare agli inquirenti un possibile gesto estremo, anche se al momento non viene esclusa alcuna pista, compresa quella dell’omicidio.

La zona del Teatro Verdi è coperta da numerosi sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri del Nucleo investigativo stanno già acquisendo le immagini registrate nelle ore precedenti per ricostruire con esattezza i movimenti dell’uomo e verificare l’eventuale presenza di altre persone.