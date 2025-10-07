Furto flash nel supermercato aperto: rubati 11mila euro di profumi

Furto di profumi al Carrefour di viale Tricesimo a Udine.

Sono riusciti a rubare un’ingente quantità di profumi, di giorno e a supermercato aperto: il furto è avvenuto al Carrefour di viale Tricesimo a Udine ed è stato messo a segno da ladri “fantasma” tra le 13.40 e le 14.15 di ieri, lunedì 6 ottobre. Non è chiaro infatti come i malviventi siano riusciti a portare via tutta la refurtiva, dal valore di 11mila euro, considerando, appunto, il via vai di clienti, di personale e di vigilanza. A denunciare l’ammanco ai carabinieri, il responsabile del punto vendita.