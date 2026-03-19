È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni. Con le sue battaglie su federalismo, autonomie e devoluzione ha segnato una lunga stagione politica, lasciando un’impronta anche in Friuli Venezia Giulia, regione che per storia e assetto istituzionale si è intrecciata più volte con la sua visione del Nord.

I legami con il Friuli Venezia Giulia

Il legame tra Umberto Bossi e il Friuli Venezia Giulia è passato innanzitutto dai temi politici che hanno caratterizzato la sua carriera. Regione autonoma a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia rappresentava infatti uno dei territori più vicini, almeno sul piano simbolico e istituzionale, alle battaglie leghiste per una maggiore autonomia dei territori e per un rapporto diverso tra centro e periferia.



In questo contesto, il Friuli è stato per anni uno dei territori del Nord-Est in cui la Lega ha cercato di consolidare il proprio radicamento, puntando su identità locale, autonomia amministrativa e maggiore peso delle comunità locali nelle scelte politiche.

I comizi di Bossi in Friuli

Il rapporto tra Bossi e la regione non fu soltanto ideale. Negli anni della crescita del Carroccio il leader della Lega fu presente anche direttamente sul territorio friulano.



Nel 1998 Bossi partecipò a Udine a un comizio elettorale in occasione della campagna per le amministrative, affiancando la classe dirigente locale del partito.



Un altro passaggio nel 2003 a Pordenone, dove prese parte a una fiaccolata e a un comizio per il federalismo, in una fase politicamente importante anche per la corsa alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.



Pochi mesi dopo, Bossi tornò in provincia di Udine, a Pasian di Prato, per la Festa provinciale della Lega Nord, confermando ancora una volta l’attenzione del partito verso il territorio friulano.

Il ruolo del Friuli nella crescita della Lega

In quegli anni il Friuli Venezia Giulia fu una delle aree in cui la Lega cercò di rafforzare il proprio consenso, intrecciando le battaglie nazionali di Bossi con le specificità locali della regione. Il messaggio federalista trovava terreno favorevole in un territorio da sempre sensibile ai temi dell’autonomia e delle identità locali.



Il rapporto con il Friuli passò anche attraverso le scelte politiche del partito e la costruzione di una classe dirigente locale, che negli anni contribuì a portare la Lega dentro le dinamiche regionali e amministrative del territorio.

Più che a visite recenti o a una presenza costante negli ultimi anni, il nome di Umberto Bossi in Friuli Venezia Giulia resta legato soprattutto a una precisa stagione politica: quella in cui il fondatore della Lega guardava al Nord-Est come a un’area strategica per il proprio progetto e vedeva nel Friuli un territorio simbolico per le battaglie su federalismo e autonomie.