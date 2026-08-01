Nasce la Pro Loco di Muzzana del Turgnano, Lucia Castellano alla guida

Una nuova realtà associativa per promuovere il territorio, custodire le tradizioni e rafforzare la vita sociale del paese. È stata ufficialmente costituita la Pro Loco di Muzzana del Turgnano, presieduta da Lucia Castellano e sostenuta da un gruppo di volontari pronti a organizzare iniziative rivolte all’intera comunità.



La cerimonia si è svolta nell’ex stazione ferroviaria di Muzzana, nella Bassa friulana, che diventerà anche la sede della nuova associazione. All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, amministratori della Riviera friulana, il Consiglio comunale dei ragazzi e il presidente dell’Unpli Friuli Venezia Giulia, Pietro De Marchi.

Bordin: “Una comunità che sceglie di mettersi in gioco”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il ruolo del volontariato nella crescita e nella coesione delle comunità locali.



“La nascita di una Pro Loco è sempre una bella notizia perché significa che c’è una comunità che sceglie di mettersi in gioco per il bene del proprio territorio. È attraverso l’impegno dei volontari che si custodiscono le tradizioni, si promuovono le eccellenze locali e si rafforza quel senso di appartenenza che rende vivi i nostri paesi”, ha dichiarato Bordin.



“A Lucia Castellano, al direttivo e a tutti i soci rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che questa nuova realtà saprà diventare un punto di riferimento per Muzzana, creando occasioni di incontro, valorizzando il patrimonio culturale e contribuendo a far conoscere sempre di più le ricchezze della Riviera turistica friulana”, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale.

La sindaca Buffon: “Un importante valore aggiunto”

Anche la sindaca di Muzzana del Turgnano, Genziana Buffon, ha evidenziato l’importanza della nuova associazione per il paese. “La nascita della nuova Pro Loco di Muzzana rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro paese. La Pro Loco non è solo un’associazione che organizza eventi, ma è un gruppo di persone che sceglie di dedicare tempo, passione e competenze alla propria comunità. Significa valorizzare il territorio, custodire le nostre tradizioni, promuovere la cultura locale e creare occasioni di incontro e di partecipazione”, ha affermato la prima cittadina.



“Per l’amministrazione comunale, la collaborazione con la Pro Loco è una risorsa preziosa. Insieme si possono realizzare iniziative che rendono il paese più vivo, accogliente e attrattivo, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione dei cittadini. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità: è un segnale di fiducia nel futuro di Muzzana”, ha concluso Buffon.

Castellano: “Il luogo siamo tutti noi”

Emozionata, la neo presidente Lucia Castellano ha accolto i presenti spiegando il significato della nascita della nuova associazione. “Quello di oggi non è semplicemente un taglio del nastro, ma la nascita di qualcosa di importante per tutta la nostra comunità. Pro Loco significa ‘a favore del luogo’ e per noi il luogo siete voi, siamo tutti noi, la nostra storia e, soprattutto, il nostro futuro”, ha dichiarato.



La partecipazione di numerosi amministratori della Riviera friulana ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni al nuovo sodalizio. Il presidente dell’Unpli Friuli Venezia Giulia, Pietro De Marchi, ha portato il saluto dell’organizzazione regionale delle Pro Loco e rivolto gli auguri di buon lavoro alla presidente, al direttivo e a tutti i soci.