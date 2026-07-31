Cade vicino al Rifugio Pellarini e accusa forti dolori alla schiena: soccorsa con l’elicottero

Era uscita per una passeggiata da sola nei pressi del Rifugio Pellarini, ma una caduta le ha provocato forti dolori alla schiena rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la donna, dopo essere riuscita inizialmente a rientrare autonomamente al rifugio, ha iniziato ad accusare un dolore sempre più intenso e si è deciso di chiedere aiuto attraverso il Nue112.

Il recupero con il verricello

Tra le 14 e le 15.45 circa sono stati attivati dalla Sores la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

La donna era partita dal rifugio per una passeggiata in solitaria e, poco distante dalla struttura, era caduta battendo la schiena. Dopo essere riuscita a riprendersi e a tornare al rifugio senza aiuto, ha però accusato forti dolori, facendo scattare la richiesta di intervento.

L’elicottero è atterrato nella piazzola predisposta, distante circa un centinaio di metri dal rifugio. Il personale tecnico e sanitario ha quindi raggiunto la donna, l’ha visitata, stabilizzata e preparata per il recupero. La donna è stata quindi imbarellata e recuperata con il verricello a bordo dell’elicottero, per poi essere trasportata all’ospedale di Udine dove verrà sottoposta agli accertamenti necessari.