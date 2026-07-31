Agrifood FVG cambia sede: l’ex Hypo Bank è la nuova casa del marchio “Io Sono FVG”

Una nuova sede per accompagnare le sfide dell’agroalimentare regionale. Agrifood FVG cambia casa e trasferisce i propri uffici a Tavagnacco, nell’edificio Sky Level, la struttura che in passato ha ospitato la sede di Hypo Bank.

La Fondazione, partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal sistema creditizio locale, ha scelto una nuova collocazione per rispondere alle proprie crescenti esigenze operative e gestionali. Nella nuova sede proseguiranno le attività legate al Cluster Agroalimentare e della Bioeconomia e al marchio regionale “Io Sono FVG”, oltre ai numerosi progetti sviluppati anche attraverso finanziamenti europei.

Il trasferimento si è reso necessario dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione e rigenerazione del castello di Colloredo di Monte Albano, che interessano anche gli spazi precedentemente messi a disposizione dalla Comunità Collinare del Friuli.

Una sede per accompagnare le imprese nelle nuove sfide

La nuova collocazione, al quarto piano dell’edificio Sky Level, è stata individuata come uno spazio più funzionale al percorso della Fondazione. La struttura è stata progettata dall’architetto statunitense Thom Mayne, vincitore del Premio Pritzker nel 2005, considerato il massimo riconoscimento internazionale nel campo dell’architettura.

“Una sede con spazi moderni e adeguati, in una posizione geografica baricentrica rispetto alla regione, sarà certamente funzionale all’articolato ruolino di marcia che i soci ci hanno affidato per accompagnare il settore nelle sfide in corso e in quelle future” ha spiegato il presidente di Agrifood FVG Pier Giorgio Sturlese.

Sturlese ha inoltre ringraziato la famiglia Pittini, proprietaria dell’edificio, “per la grande disponibilità” che ha permesso di raggiungere in tempi rapidi l’accordo per il trasferimento.

Zannier: “Rafforzato il ruolo della Fondazione”

All’inaugurazione della nuova sede ha partecipato anche l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha sottolineato il ruolo strategico di Agrifood FVG nel sistema regionale. “Agrifood FVG rappresenta un braccio operativo e uno snodo strategico fondamentale per la crescita e la competitività del comparto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia” ha detto.

Secondo l’assessore, la nuova sede “rafforza il supporto che la Fondazione offre quotidianamente alle imprese del territorio, alla tracciabilità della filiera e alla valorizzazione delle eccellenze locali tramite il marchio Io Sono FVG”.

Zannier ha evidenziato anche il ruolo di Agrifood FVG come collegamento tra amministrazione regionale, sistema produttivo, mondo della ricerca e istituti di credito, accompagnando le aziende nelle sfide legate all’innovazione, alla sostenibilità e all’accesso alle opportunità offerte dai programmi europei.

“La nuova sede rafforza il ruolo di Agrifood FVG quale strumento operativo della Regione e punto di riferimento per le imprese agricole e alimentari – ha aggiunto Zannier –. Spazi moderni, funzionali e facilmente raggiungibili permetteranno alla Fondazione di sviluppare con ancora maggiore efficacia i progetti dedicati alla competitività del comparto“.

La squadra della Fondazione

Il Consiglio di amministrazione di Agrifood FVG vede al fianco del vicepresidente Carlo Feruglio e di Luca Occhialini, in rappresentanza del sistema creditizio regionale, gli imprenditori Marco Tam, Fabrizio Cattelan e Peter Larcher, il docente dell’Università di Udine Daniele Zuccaccia e Loreto Mestroni, rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico.

Quest’ultimo organismo è composto, oltre che da Mestroni, anche da Cristian Vida, da Mauro Giovanni Viti per ERSA e dai docenti Maria Cristina Nicoli e Gianluigi Gallenti, in rappresentanza delle Università di Trieste e di Udine.

“La presenza dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari al primo Cda ospitato nella nostra nuova sede conferma il ruolo di riferimento raggiunto da Agrifood FVG per gli imprenditori del settore agricolo, alimentare e commerciale” ha concluso Sturlese, sottolineando la stretta sinergia tra la Fondazione e la Regione.