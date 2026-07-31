Non è una semplice rassegna cinematografica estiva, ma un progetto nato per rendere il grande schermo davvero accessibile a tutti. INCinema OUTSIDE torna in Friuli Venezia Giulia con quattro nuovi appuntamenti tra Aquileia e Sappada, portando film e inclusione in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

Dopo la tappa di Udine, la rassegna ideata da Federico Spoletti prosegue il proprio percorso con appuntamenti ad Aquileia l’1 e 2 agosto e a Sappada il 6 e 7 agosto, con proiezioni pensate anche per le persone con disabilità sensoriali, grazie a strumenti come sottotitoli sull’immagine e audiodescrizione. L’obiettivo di INCinema è infatti quello di abbattere le barriere e permettere a tutti di vivere l’esperienza cinematografica, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali.

Ad Aquileia arrivano Hitchcock e Marilyn Monroe

Il primo appuntamento sarà ad Aquileia, in piazza Capitolo alle 21: il 1 agosto sarà proiettato “Rear Window – La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock, capolavoro del thriller considerato uno dei film più importanti del regista britannico.

Il 2 agosto sarà invece la volta di “The Seven Year Itch – Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder, la commedia che ha contribuito a consacrare Marilyn Monroe come icona del cinema mondiale.

Cinema accessibile a Sappada

La rassegna si sposterà quindi a Sappada il 6 e 7 agosto, ospite del festival della montagna “Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle”. Le proiezioni si svolgeranno nella suggestiva Piazzetta Hoffe, nel cuore della Sappada Vecchia, uno degli angoli più caratteristici del borgo.

Giovedì 6 agosto, alle 20.45, sarà protagonista la serata “Corti senza confine”, con cinque cortometraggi premiati nell’ambito del concorso INCorto 2025 e del progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con FVG Film Commission – PromoTurismoFVG per GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura. Venerdì 7 agosto, sempre alle 20.45, sarà invece proiettato il film “C’era una volta mia madre” di Ken Scott.

Proiezioni pensate per tutti

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e sono accessibili anche alle persone con disabilità sensoriali.

Le versioni inclusive prevedono sottotitoli sull’immagine e audiodescrizione attraverso l’app gratuita Earcatch. Gli adattamenti sono curati da SUB-TI Access, realtà specializzata nell’accessibilità audiovisiva.

Con INCinema OUTSIDE il cinema diventa così uno strumento di partecipazione e condivisione, portando sul territorio un modello in cui la cultura non è soltanto fruibile, ma realmente aperta a tutti.