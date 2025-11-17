Occhio alla truffe, Asugi: “Noi non facciamo raccolte fondi”

Asugi mette in guardia dalle truffe: “Non sono attive raccolte fondi da parte nostra”.

Occhio alla truffe: l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha informato che al momento “non sono attive raccolte di fondi destinate al Dipartimento di Salute Mentale”. Gli annunci, online e offline, che invitano a donare per il Centro di Salute Mentale di via Gambini non risultano quindi collegati alle attività ufficiali dell’azienda.

La stessa Asugi ricorda che tutte le iniziative e campagne autorizzate vengono sempre pubblicate sul sito istituzionale, alla sezione “Eventi patrocinati”, consultabile al link asugi.sanita.fvg.it/it/eventi-patrocinati. Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni, informa sempre Asugi, è attivo il numero verde sanità 800 991170.