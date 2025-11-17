Rubano la macchinetta cambiasoldi di un bar con dentro 800 euro

Tre persone sono state deferite dai carabinieri: sono considerate responsabili del furto di una macchinetta cambiasoldi da un bar.

Nella giornata del 28 ottobre scorso a Gradisca d’Isonzo i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri hanno deferito in stato di libertà tre cittadini stranieri, ritenuti presunti responsabili del furto di una macchina cambia-soldi avvenuto il 24 ottobre all’interno di un esercizio pubblico di Sagrado.

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri, ha permesso di raccogliere significativi indizi di colpevolezza a carico dei tre soggetti, due uomini e una donna, in relazione al reato di furto aggravato commesso nella tarda mattinata del 24 ottobre, quando i tre stazionavano all’interno del bar e mentre due distraevano la banconiera, il terzo avrebbe asportava la macchinetta cambia soldi contenente la somma di 800 euro, occultandola all’interno di un trolley che aveva al seguito.