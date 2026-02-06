Omicidio di Gemona, ricoverata in gravi condizioni Maylin Castro Monsalvo

Omicidio di Gemona, la compagna della vittima ricoverata in ospedale.

La trentenne colombiana Maylin Castro Monsalvo, accusata di aver ucciso il compagno Alessandro Venier, 35 anni, insieme alla madre di lui, Lorena Venier, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La notizia è stata riportata dall’ANSA, che l’ha appresa da fonti vicine all’inchiesta.

Il delitto risale al luglio scorso ed è avvenuto nella villetta di famiglia a Gemona del Friuli. Secondo l’accusa, la donna avrebbe partecipato all’omicidio del compagno, mentre la madre dell’uomo si sarebbe successivamente occupata di fare a pezzi il corpo.

A confermare il ricovero dell’imputata è stata l’avvocata difensore, Federica Tosel, che ha spiegato come le condizioni della donna siano molto serie e ha chiesto il massimo riserbo. La legale ha aggiunto di aver subito raggiunto la sua assistita in ospedale e di voler contattare la famiglia in Colombia per valutare come fornirle la migliore assistenza possibile. Aylin Castro Monsalvo è detenuta dallo scorso agosto nel carcere femminile per madri detenute di Venezia.

La figlia avuta con Alessandro Venier, che pochi giorni fa ha compiuto un anno, si trova ancora in una struttura protetta.