Carnevale, spettacoli e sagre: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Tra le prime sfilate di Carnevale, spettacoli teatrali per i più piccoli e suggestivi appuntamenti musicali, il fine settimana in Friuli Venezia Giulia offre eventi per ogni età e gusto.

Carnevale a Casarsa: carri e allegria a San Giovanni

Domenica 8 febbraio le vie di San Giovanni si animeranno con la sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale di Casarsa della Delizia. L’evento è atteso e partecipato, con partenza prevista nel pomeriggio, e coinvolgerà gruppi mascherati e carri colorati, in una festa che abbraccia le famiglie e il divertimento di grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa da Comune e Pro Casarsa con il sostegno di realtà locali e volontari.

Magia e bolle a San Vito con “SonoSolo”

Sabato 7 febbraio alle ore 17.00, all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, va in scena SonoSolo, spettacolo dell’artista Michele Cafaggi, il celebre “mago delle bolle”. L’evento è inserito nel cartellone Piccolipalchi, rassegna teatrale per famiglie a cura dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Tra clownerie, invenzioni e mostri di schiuma, lo spettacolo affascina bambini e adulti, mescolando poesia e comicità. Biglietti: intero 6€, ridotto 5€, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20€.

Udine: Concerto inaugurale del nuovo anno accademico del Conservatorio Tomadini

Sabato 7 febbraio alle ore 18.00, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà il concerto inaugurale del nuovo anno accademico del Conservatorio Jacopo Tomadini.

Oltre 90 giovani musicisti e Maestri si alterneranno in un programma che spazia da Bach a Brahms, con la prima esibizione pubblica dell’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica. L’ingresso è gratuito, i biglietti si ritirano in teatro o su Vivaticket.

Le sagre.

L’inizio di febbraio in Friuli Venezia Giulia si riempie di sagre, gusto e tradizione. Tra celebrazioni patronali, musica dal vivo, piatti tipici e le prime feste mascherate, il territorio si prepara ad accogliere il mese più corto dell’anno con un’energia tutta sua.



Purcitade Vergognosisçime a Cabia di Arta Terme (UD)

Sabato 7 febbraio 2026

A Cabia si festeggia il maiale fin dal mattino con panini, salsiccia con cipolla, bistecca con peperoni.

Alle 13 la tradizionale “paste dal purcitar” per tutti, seguita dal dolce tipico “la fuace da Nene” e la grappa di Cabia.

Nel pomeriggio spazio alla comicità con Sergio Galantini, in arte “Galax”. Durante la giornata sarà anche possibile assistere alla lavorazione del maiale.



“Le Mê e ie Miôr!” a Buja (UD)

Sabato 7 febbraio 2026

Arriva la terza edizione del contest dedicato alla brovada, aperto a tutti i produttori della zona.

Durante l’evento sarà possibile degustare le diverse broavade in gara, votare la propria preferita e gustare affettati, formaggi, minestrone di brovada, brovada con muset e le polente “pocade” di Agnul.



Festeggiamenti di San Biagio a Maseris di Coseano (UD)

A Maseris di Coseano si festeggia San Biagio con una lunga serie di appuntamenti musicali e gastronomici. Il menù è ricchissimo: piatti della tradizione come brovada e musetto, gnocchi al ragù, cjarsons alle erbe con burro fuso, salame con aceto, hamburger e patatine fritte, guancialetti di maiale in umido, polenta, wienerschnitzel, frico, formaggi e dolci. Tutto da gustare sotto un tendone accogliente e riscaldato.



Festa di San Valentino a Godo di Gemona (UD)

Una festa lunga due settimane, con un ricco programma che unisce concerti, comicità e momenti conviviali. Il menù è ricchissimo e propone, tra gli altri, formaggio con polenta, frico in due versioni, salsiccia, costa, grigliata mista, wienerschnitzel con patate, patate fritte e la crostata di San Valentino.



Festa di San Biagio a Lestizza (UD)

Dal 6 all’8 febbraio 2026

A Lestizza, tre giornate di festa dedicate a San Biagio, con chioschi gastronomici che proporranno trippa, gnocchi al ragù, musetto, sardelle, wurstel e patatine. Completano il programma tornei di briscola, animazione per bambini e musica dal vivo con Frankie nel Bosco e Ale Esse DJ.