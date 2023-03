I prezzi delle case in Friuli.

Acquistare il proprio “nido” si fa sempre più difficile anche in Friuli: non ci sono solo i tassi di interesse sui mutui a crescere costantemente, ma pure i prezzi delle case.

In un anno il costo al metro quadro è arrivato a punte di aumento superiori al 6 per cento, in particolare a Pordenone mentre va meglio a Gorizia e a Udine (dove però si parte da un prezzo più elevato).

Stando ai dati di immobiliare.it, infatti, nel capoluogo della Destra Tagliamento, la media è ora di 1.536 euro al metro quadro, con un aumento del 6,15per cento rispetto a febbraio 2022 (quando era di 1.447 euro al metro quadro). Si tratta della cifra più alta raggiunta negli ultimi due anni. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato invece ottobre dell’anno scorso: per un immobile in vendita venivano richiesti in media 1.403 euro al metro quadro. In un anno, quindi, un appartamentino di 60 metri quadri costa circa 5.300 euro in più per chi decide di comprare casa a Pordenone.

Diversa la situazione a Udine: qui, con i dati aggiornati a febbraio 2023, gli immobili residenziali in vendita costano in media 1.557 al metro quadro, con un aumento del 2,84 per cento rispetto a febbraio 2022 (1.514 euro a metro quadro) e di quasi il 4 per cento rispetto al gennaio 2022, quando si è toccato il punto più basso degli ultimi due anni (1.500 euro al metro quadro); il massimo, invece, è stato toccato a novembre 2022, con un valore di 1.563 euro al metro quadro.

A Gorizia, infine, a febbraio i prezzi delle case sono stati in media di 1.015 euro al metro quadro, con un aumento del 4,42 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (972 euro al metro quadro). Anche in questo caso, si tratta del prezzo massimo raggiunto negli ultimi due anni mentre quello minimo risale ad aprile 2021 quando in media venivano chiesti 937 euro al metro quadro.