Maxi operazione antidroga nel pordenonese: sequestri, denunce e un arresto

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e il traffico di droga in provincia di Pordenone. Al termine di una complessa attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, è stato tracciato un quadro allarmante sullo spaccio di sostanze stupefacenti, anche all’interno dei cosiddetti cannabis shop, e sulla connessione con fenomeni di devianza giovanile e mala-movida.

I numeri dell’operazione

Il bilancio dell’operazione è di 14 persone denunciate all’autorità giudiziaria, di cui 11 straniere, tutte per reati legati alla detenzione e allo spaccio di droga. Una persona è stata arrestata in flagranza. Sequestrati circa 638 grammi di sostanze stupefacenti e oltre 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

In totale sono state identificate 475 persone, tra cui 308 minorenni stranieri, prevalentemente fermati in aree note per essere teatro di spaccio o frequentate dalla cosiddetta mala-movida. Per molti di loro sono in corso valutazioni per l’adozione di misure di prevenzione amministrativa.

Il ruolo dei social e i nuovi metodi di approvvigionamento

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’analisi dei canali di comunicazione e approvvigionamento della droga. Gli investigatori hanno avviato controlli su diversi profili social, che potrebbero essere utilizzati per promuovere o organizzare attività illecite. Se le verifiche confermeranno i sospetti, si procederà alla segnalazione alle autorità competenti per l’oscuramento delle pagine.

Controlli nei cannabis shop: primo sequestro dopo la nuova legge

L’operazione ha incluso anche una serie di controlli mirati presso i cannabis shop della provincia, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, che ha inasprito le regole sulla vendita di prodotti a base di canapa. In un esercizio commerciale è stata accertata la mancata adeguazione alle nuove disposizioni: il titolare è stato denunciato e i prodotti posti in vendita sono stati sequestrati.

Fondamentale il contributo delle unità cinofile e degli equipaggi delle Volanti, che hanno garantito il supporto operativo durante le fasi più delicate dell’operazione. Tre le sanzioni amministrative elevate per uso personale di sostanze stupefacenti.